الجميع كان في انتظارها | أحمد شوبير بعد منح علي معلول شارة القيادة

ارتدى التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة لمعلول وهو يحمل شارة القيادة وكتب "لقطة الجميع كان في انتظارها "

وقام السويسري مارسيل كولر، باستبدال كريم نيدفيد ومشاركة أكرم توفيق بدلًا منه، ليمنح شارة القيادة للتونسي علي معلول، لأول مرة مع الأهلي وذلك في الدقيقة 61.

وحصل معلول على شارة قيادة الاهلي، بعدما خاض 288 مباراة مع المارد الأحمر خلال 8 سنوات، وبعد مرور دقيقة واحدة صنع ثاني الأهداف في شباك الجونة في الدقيقة 62، الذي أحرزه محمود متولي.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 27 يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.