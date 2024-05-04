جامعة جنوب كاليفورنيا تعلن تشديد إجراءات إضافية للأمن حتى بداية الدراسة

تعمل جامعة جنوب كاليفورنيا على زيادة الإجراءات الأمنية وسيبقى ضباط قسم شرطة لوس أنجلوس في الحرم الجامعي حتى بدء الدراسة، حسبما قالت إدارة السلامة العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا لشبكة CNN يوم السبت.

وقال ديفيد كارلايل، مساعد رئيس إدارة السلامة العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'مع اقترابنا من البدء، أضفنا المزيد من سفراء الأمن الخاص، وقمنا بنشر ضباط شرطة لوس أنجلوس في الحرم الجامعي. وسيستمر هذا حتى البدء'.

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن جامعة جنوب كاليفورنيا ستعقد 'احتفالًا عائليًا بالخريجين' يوم الخميس 9 مايو في مدرج لوس أنجلوس التذكاري.

في 25 أبريل، ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل تخرج المرحلة الرئيسية، والذي كان من المقرر إجراؤه في 10 مايو، لأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً للغاية لمعالجة الحضور المتوقع البالغ 65000 شخص نظرًا لإجراءات السلامة الجديدة.

تم تنفيذ هذه الإجراءات بعد اعتقال العشرات في الحرم الجامعي على خلفية الاحتجاجات المستمرة وقرار إلغاء دعوة الطالبة المتفوقة أسنا تبسّم للتحدث في الحفل.