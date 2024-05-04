عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة جنوب كاليفورنيا تعلن تشديد إجراءات إضافية للأمن حتى بداية الدراسة

مظاهرات الجامعات
مظاهرات الجامعات الامريكية

تعمل جامعة جنوب كاليفورنيا على زيادة الإجراءات الأمنية وسيبقى ضباط قسم شرطة لوس أنجلوس في الحرم الجامعي حتى بدء الدراسة، حسبما قالت إدارة السلامة العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا لشبكة CNN يوم السبت.

وقال ديفيد كارلايل، مساعد رئيس إدارة السلامة العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'مع اقترابنا من البدء، أضفنا المزيد من سفراء الأمن الخاص، وقمنا بنشر ضباط شرطة لوس أنجلوس في الحرم الجامعي. وسيستمر هذا حتى البدء'.

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن جامعة جنوب كاليفورنيا ستعقد 'احتفالًا عائليًا بالخريجين' يوم الخميس 9 مايو في مدرج لوس أنجلوس التذكاري.

في 25 أبريل، ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل تخرج المرحلة الرئيسية، والذي كان من المقرر إجراؤه في 10 مايو، لأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً للغاية لمعالجة الحضور المتوقع البالغ 65000 شخص نظرًا لإجراءات السلامة الجديدة.

تم تنفيذ هذه الإجراءات بعد اعتقال العشرات في الحرم الجامعي على خلفية الاحتجاجات المستمرة وقرار إلغاء دعوة الطالبة المتفوقة أسنا تبسّم للتحدث في الحفل.

جامعة جنوب كاليفورنيا قسم شرطة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

موضوعات متعلقة

تأييدا لغزة .. طلاب بريطانيا وإيرلندا يقيمون مخيمات في الحرم الجامعي

قوارب المهاجرين تعبر إلى إنجلترا رغم التهديد بالترحيل الى رواندا

«ميقاتي» يكشف موقف لبنان من أزمة «الرشوة الأوروبية»

الملكة رانيا: التجويع «جريمة حرب» ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة

ماتوا في جرائم حرب إسرائيلية.. CNN: الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخطر على الصحفيين

فيتنام بايدن.. احتجاجات طلبة الجامعات في الولايات المتحدة تعيد التاريخ

الأمم المتحدة تحذر: شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة

المكسيك.. العثور على جثث سياح أستراليين وأمريكيين مفقودين

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي برفح

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

حكم كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح

7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ