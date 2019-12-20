يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلى المعتزل، صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت يارا نعوم بإطلالة انيقة داخل منزلها، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستانين باللون الاسود والازرق.



واكتملت إطلالتها، بترك شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج الهادئ الذي ارتكز على اللون البمبى مما أبرز جمالها وميز إطلالتها.



وتزوج عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، من يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".



ويشار الى ان يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.