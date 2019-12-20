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ثقافة

تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أيام قليلة وينضم المتحف اليهودي في الإسكندرية الي قائمة المواقع الأثرية التي يتم ترميمها، وهو ما كان دافعًا للدكتور خالد العناني وزير الآثار للقيام بجولة تفقدية بداخله، للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال هناك.

العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، تحدث لـ"صدى البلد" عن تكلفة ترميم المعبد، وقال إنها بلغت 67 مليون جنيه.

وعن الترميمات التي تمت، أوضح أنها انتهت كلها، وتضمنت التدعيم الإنشائي لمبنى المتحف والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط وما عليها من زخارف.

وكشف مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، عن أن المعبد الذي سيتم افتتاحه يناير 2020، تضمن ترميمه أيضًا العناصر الخشبية والنحاسية وتطوير نظم الإضاءة الحديثة ووسائل التأمين والإنذار.

وبجانب المعبد اليهودي، زار وزير الآثار أيضا، كلا من المتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية.
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
تدعيم إنشائي وزخارف.. 67 مليون جنيه تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية| صور
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