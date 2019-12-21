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منوعات

قليل البخت.. عائلة تجد بومة في شجرة الكريسماس.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
صدى البلد
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هدير علاء
أصيبت طفلة في العاشرة من عمرها بحالة ذعر، بعد أن اكتشفت وجود بومة حقيقية في شجرة الكريسماس في منزل عائلتها، ولم يكن لدى أي من أفراد الأسرة علم بوجود "البومة" في الأساس، ولذلك كان العثور عليها بمثابة صدمة بالنسبة للجميع.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطفلة "إنديا نيومان" كانت تشاهد الزينة المعلقة على شجرة عيد الميلاد في منزل العائلة بمدينة "نيونان" في ولاية "جورجيا" الأمريكية عندما حركت البومة رأسها على نحو مفاجئ.

وقالت والدة الطفلة "كيت ماكبرايد" في تصريح لموقع "CNN" إن ابنتها ركضت إليها في أعقاب ذلك وهي تبكي وأخبرتها بأن "الزينة أخافتها"، واعتقدت الأم في البداية أن أحد الأغراض التي استخدمتها في تزيين شجرة الكريسماس ربما أثارت ذعرها لسبب أو لآخر، لكن سرعان ما تأكدت الأم من وجود بومة بالفعل على الشجرة.

ولذلك اضطرت العائلة إلى ترك نوافذ المنزل مفتوحة خلال الليل على أمل أن تغادر البومة، لكن دون جدوى، حيث عثر الزوج عليها فوق الشجرة في صباح اليوم التالي.

واستعانت العائلة في نهاية المطاف بأحد المختصين من أجل الإمساك بالبومة وإخراجها من المنزل بعد أن أصابتهم جميعًا بالهلع.

وقامت الأم بمشاركة منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشفت فيه عن تفاصيل ما حدث معها، كما شاركت مقطع فيديو وصورًا لهذه البومة التي فوجئت العائلة بوجودها في شجرة الكريسماس.

قليل البخت.. عائلة تجد بومة في شجرة الكريسماس.. فيديو
قليل البخت.. عائلة تجد بومة في شجرة الكريسماس.. فيديو
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