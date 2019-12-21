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مرأة

خس 6 كيلو فى أسبوعين بدون آثار جانبية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:40 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية والسمنة والنحافة،رجيم لفقدان ٦ كيلو من الوزن،فى اسبوعين مع الحفاظ على الصحة العامة ونضارة الوجه يفضل اتباع النظام التالى وهو عبارة عن:

الإفطار:
نصف كوب بليلة مضاف إليها لبن خالى الدسم (( أو )) كوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة جنين القمح، والذى يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة التى تعمل على زيادة نضارة البشرة.
وبين الإفطار والغداء يفضل تناول تفاحة مع شرائح كرنب أحمر.

الغداء:
علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة بلطى مشوية لا تزيد عن 300 جرام مع طبق سلطة خضراء بدون طماطم وأربع ملاعق أرز أو رغيف عيش سن.

العشاء:
كوب زبادى لايت مع ثمرتين كيوى أو برتقالة متوسطة ويفضل شرب ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر على مدار اليوم مع شرب كوب من القرفة أو الزنجبيل بالليمون قبل وجبتى الإفطار والعشاء.
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