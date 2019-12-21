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أخبار البلد

النقابات الفرعية بمطروح والإسكندرية تعلن مقاطعتها لانتخابات نقيب العلميين السرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت نقابة العلميين الفرعية بمطروح، مقاطعتها للانتخابات التى أعلن عنها الدكتور عبد الستار المليجى، النقيب، إذ أعلن عن انتخابات سرية مبكرة مع فتح باب الترشح حتى يوم 19 ديسمبر.

وكذلك قاطعت النقابة الفرعية بالإسكندرية تلك الانتخابات، وذلك انتظارًا لما يقرره القضاء المصري حول تلك الانتخابات غير القانونية والتى كانت من المفترض عقدها يوم 26 فبراير حسب التشريعات والقوانين، على حد تعبيرها.

كما أعلنت نقابة الدقهلية أيضًا مقاطعتها لهذه الانتخابات حفاظًا على الآمن والنظام واتباعًا للقوانين المعمول بها بجميع النقابات المهنية .

يذكر أن نقابة المهن العلمية العامة أصدرت بيانًا توضح فيه موقفها من عقد الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، انتخابات سرية مبكرة، وقالت إنه "خلال الدورة الحالية (2016 – 2020) دب فى أروقة النقابة فساد مالى وإدارى لم تشهده نقابة مهنية من قبل، وذلك منذ تولي المليجى مقعد النقيب".

وأضاف مجلس نقابة المهن العلمية، أن الدعوة لهذه الانتخابات غير قانونية لأن القانون نص على إجرائها في شهر فبراير، وأن الدعوة لإجرائها الشهر الجاري قد تؤدي إلى إحداث فتنة في صفوف العلميين.
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