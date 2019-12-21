الرياض تعزز التعاون الاستراتيجي مع مصر.. صدامات بين الجيش والمحتجين فى لبنان.. متظاهرون ينادون بإسقاط مودي.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

عكاظ: صدامات بين الجيش والمحتجين على تكليف حسان دياب

الشرق الأوسط: تأكيد سعودي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر

سبق: متظاهرون ينادون بإسقاط مودي احتجاجًا على قانون الجنسية الجديد في الهند

تناولت الصحف السعودية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.





وأوضحت "الشرق الأوسط" أن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن «الدكتور عصام بن سعيد، سلّم رسالة للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية».





وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أمس، أن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي»، مؤكدًا «الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها».





وأعرب الرئيس المصري في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البنّاء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.





وقالت "عكاظ" ان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مناصريه، ناشد الخروج من الشارع، تتويجًا لجهود يبذلها منذ ليل الخميس - الجمعة، للحفاظ على الاستقرار والهدوء، بعد احتجاجات على تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، بلغت ذروتها، أمس، بتصادم بين المحتجين والجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت.





وتوجه الحريري إلى مناصريه بالقول في تغريدة نشرها في حسابه في «تويتر»: «من يحبني فعلًا عليه الخروج من الطرقات فورًا»، وهو الموقف الذي أثنى عليه دياب، قائلًا: «نثني على مواقف الحريري، وهو لم يُبدِ إلا كلّ تعاون واستعداد لحلّ الأمور، وأتمنّى من مؤيّديه أن يستمعوا إليه».





واندلعت مواجهات، أمس، بين الجيش اللبناني والمحتجين في منطقة كورنيش المزرعة، حيث عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق، وذلك رفضًا لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة.





وقالت "سبق" إن هتافات «يسقط مودي» شقت عنان السماء فوق المسجد الجامع التاريخي في الهند، بعد صلاة الجمعة أمس، في وقت احتشد فيه مئات المتظاهرين للخروج في مسيرة صوب وسط نيودلهي، ضمن مظاهرات كثيرة بمختلف أنحاء البلاد للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد، الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.





وفي حين بدأت أحدث مظاهرة وسط العاصمة في أجواء سلمية، اقتادت الشرطة نحو 100 متظاهر تجمعوا عند البرلمان، تجنبا لتكرار سيناريو الأسبوع الماضي عندما انعطفت احتجاجات كثيرة نحو العنف، لقي فيها ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم.



