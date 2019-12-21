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رياضة

الظهور الأول لـ زيزو.. بيراميدز يواجه المصري في لقاء الجريحين بـ الدوري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
عبدالعزيز عبدالشافي
عبدالعزيز عبدالشافي
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محمد السعيد
يستضيف فريق المصري البورسعيد نظيره بيراميدز، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المصري لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنبي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يطمح بيراميدز في الظهور الأول تحت قيادة عبد العزيز عبدالشافي "زيزو" الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر، في تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وكان بيراميدز خسر أمام الجونة بنتيجة 3 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الـ 13 بـ 7 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز الجونة مع طلائع الجيش، وادي دجلة مع إنبي.
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