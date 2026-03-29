الحصاد منتصف أبريل| زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتوقعات بإنتاج أكبر

يُعتبر القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، نظرًا لدوره الأساسي في توفير الخبز والمنتجات الغذائية، مما يدفع إلى التوسع في زراعته وزيادة إنتاجيته سنويًا.



أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم حصاد القمح للعام الحالي سيبدأ اعتبارًا من منتصف شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بموسم واعد من حيث الإنتاجية وحجم المحصول.

وأوضح جاد، في تصريحات ل"صدي البلد" ، أن الدولة نجحت هذا العام في تحقيق زيادة ملحوظة في المساحة المنزرعة بمحصول القمح، حيث تجاوزت 3.6 إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة تُقدر بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح جهود وزارة الزراعة وأجهزة الدولة في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

زيادة انتاجية القمح

وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أن هذه الزيادة جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات التحفيزية، في مقدمتها إعلان سعر توريد مجزٍ للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كافٍ، حيث بلغ سعر الأردب هذا العام 2350 جنيهًا، فضلًا عن توفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية، ساهمت في رفع كفاءة المحصول وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، حيث تم تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، بهدف تقديم نماذج تطبيقية وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية والتوصيات الفنية الحديثة.

وأكد أن من بين هذه التوصيات التوسع في استخدام طريقة الزراعة على المصاطب، والتي تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتجاوز 20%، بالإضافة إلى تقليل كميات التقاوي المستخدمة بنسبة تزيد عن 30%، فضلًا عن دورها في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بالتقلبات الجوية، أوضح جاد أن موسم القمح شهد بعض الموجات من الرياح والأمطار، إلا أن الوزارة تعاملت معها من خلال تنظيم قوافل إرشادية جابت مختلف المحافظات لتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع هذه الظروف وتقليل آثارها السلبية على المحصول.

توصيات هامة لمزارعي القمح

ووجّه جاد عددًا من التوصيات المهمة للمزارعين مع اقتراب موسم الحصاد، من بينها تجنب الري في أوقات الرياح الشديدة لتفادي رقاد النباتات، والالتزام بالري المنتظم حتى يتحول لون السنابل إلى الأصفر في معظم الحقل، مع ضرورة وقف الري قبل الحصاد بوقت مناسب.

كما شدد على أهمية عدم بدء الحصاد إلا بعد اكتمال نضج المحصول وجفاف الحبوب تمامًا، بحيث لا تكون لينة أو قابلة للكسر بسهولة، موصيًا بإجراء الحصاد في الصباح الباكر لتقليل الفاقد، على أن تتم عملية الدراس في نهاية اليوم بعد جفاف المحصول بشكل كامل.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أهمية التوسع في استخدام الحصاد والدراس الآلي، لما لهما من دور كبير في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول، داعيًا المزارعين إلى الالتزام بتوريد القمح إلى الشون والصوامع التابعة للدولة للاستفادة من الحوافز المقررة، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.

وتوقع جاد أن يشهد الموسم الحالي زيادة في إجمالي الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التوسع في المساحات المنزرعة واستخدام أصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع التغيرات المناخية.

خطة الوزارة للقمح

كما كشف عن خطة الوزارة لطرح 5 أصناف جديدة من القمح خلال الموسم المقبل، تشمل أصنافًا متميزة من قمح الخبز وقمح المكرونة، من بينها صنف مبكر النضج يُعرف باسم "سخا 96"، مؤكدًا أن هذه الأصناف ستُدرج ضمن السياسة الصنفية المعتمدة، بما يسهم في استمرار زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول خلال السنوات القادمة.