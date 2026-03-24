الزراعة: الحالة العامة لمحصول القمح جيدة ومبشرة

واصلت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جولاتها الميدانية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أجرى المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جولة تفقدية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على أبرز الملفات الحيوية، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة سير العمل ميدانيا وتعزيز الانضباط داخل قطاعات الوزارة.

وناقش رئيس الهيئة خلال الزيارة، عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وموقف توافر الأسمدة، والاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي الصيفي، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف المرور الميداني واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات، كما تفقد عدد من الجمعيات الزراعية، للتأكد من تواجد الجهاز الإداري بكامل طاقته خلال إجازة عيد الفطر، ورفع درجة الاستعداد واليقظة، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفي إطار متابعة المحاصيل الشتوية، تفقد رئيس الهيئة، زراعات القمح، حيث تبين أن الحالة العامة للمحصول جيدة ومبشرة، مع خلوه من أي إصابات بمرض الصدأ الأصفر، بما يعكس كفاءة المتابعة والإرشاد الزراعي.

وتفقد الخطيب عدد من المشروعات الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، من بينها وحدة علف ميت علوان، ومحطة الوفاء لإنتاج البيض، حيث تم التأكد من توافر مستلزمات الإنتاج، وانتظام سير العمل، واستقرار معدلات الإنتاج. كما تم التأكيد على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة باستمرار ضخ بيض المائدة بالمنافذ بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وامتدت زيارة رئيس الهيئة، إلى محافظة الغربية، حيث تم المرور على جمعيات المعتمدية والبنوان وشبشير، ومتابعة محصول القمح وحالات التعديات، حيث تبين عدم وجود أي تعديات على أراضي الإصلاح الزراعي خلال فترة عيد الفطر، مع انتظام العمل وتواجد الجهاز الوظيفي بالكامل.

وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، تم استعراض موقف توزيع الأسمدة للموسم الشتوي، حيث بلغت نسب التوزيع ما بين 85% إلى 95%، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين.

كما تم متابعة أعمال تطهير الترع والمراوي من خلال المرور على الكراكات، للتأكد من كفاءة أعمال التطهير وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع.

وأكد الخطيب في نهاية جولته، على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة من الأراضي الإيجارية وفق السعر السائد، والالتزام بتعليمات الوزارة في تحديد القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع نوع التربة، والمحصول المنزرع، ونظام الري المستخدم (ارتوازي أو بحاري).

وشهدت الجولة مشاركة المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والمهندس محمد الشهاوي، مدير عام الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المتابعة المستمرة للأداء الميداني، وتعزيز الانضباط داخل منظومة العمل، بما يسهم في دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.