حزب الشعب الجمهوري يشيد بنجاح وزارة الداخلية في إحباط مخططات حركة "حسم" الإرهابية

يُشيد الحزب بالأداء الاحترافي لأجهزة وزارة الداخلية، التي نجحت في توجيه ضربة مركزة لهذا المخطط، بما يعزز ثقة المواطن في قدرة مؤسسات الدولة على حماية مقدراته وصون استقراره.

يرى الحزبُ أن ما تحقق من نجاح في إحباط مخطط حركة "حسم" الإرهابية لا يُعد مجرد عملية أمنية ناجحة، بل يمثل لحظة فارقة تكشف عن يقظة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة معركتها ضد الإرهاب بعينٍ لا تنام، وعقلٍ يستبق التهديدات قبل وقوعها، بما يبعث برسالة مفادها أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

واوضح إن ما تحقق يعكس انتقالًا نوعيًا في فلسفة المواجهة، من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، ومن ملاحقة الجريمة إلى تفكيك بنيتها قبل أن تتشكل، وهي معادلة جديدة تُرسخها وزارة الداخلية بثبات، عنوانها أن يد العدالة قادرة على الوصول، مهما تباعدت المسافات أو تعقدت المسارات.

ويؤكد الحزب أن خطورة ما تم كشفه لا تكمن فقط في تفاصيل المخطط، بل في دلالاته، إذ يُظهر أن معركة الدولة لم تعد مع مجموعات معزولة، بل مع شبكات ممتدة تحاول إعادة إنتاج الفوضى بأدوات مختلفة، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا موازيًا لليقظة الأمنية.

وفي هذا السياق يُجدد الحزب تأكيده أن المواجهة الحقيقية للإرهاب هي معركة شاملة، تتكامل فيها الجهود الأمنية مع معركة الوعي، باعتبارهما جناحي الحماية للدولة الوطنية.

وختامًا، فإن تحية الحزب لرجال الشرطة المصرية ليست مجرد تقدير، بل اعتراف بدورٍ أصيل في صون الدولة، وإيمان بأن تلاحم المصريين مع مؤسساتهم سيظل الحصن الذي تتحطم عليه كل محاولات العبث بأمن الوطن