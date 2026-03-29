الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

فكر شيطاني.. اليقظة الأمنية تحبط مخططات الإرهابية واعترفات مثيرة لعضو حركة حسم

الإرهابي علي عبد الونيس
عبدالصمد ماهر

جماعة حسم الإرهابية ، أو جماعة الشيطان ، التي ولدت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية ، التي تم تأسست تحت قيادة الإخواني الهارب يحي موسي ، لتنفيذ عمليات إرهابية وإنهاك الدولة عقب سقوط حكم الجماعة الإرهابية ، ولكن عيون رجال الأمن المصري كان يقظة وترصد هذه التحركات ، منذ  تنفيذ  تلك المخططات الشيطانية لأفراد الجماعة بتعليمات مباشرة من “ يحي موسي " . 

 وعقب  إعلان وزارة الداخلية القبض علي عناصر  الجماعة التي نفذت عملية تفجير المعهد القومي للأورام ، والتخطيط لإستهداف الطائرة الرئاسية وبأت محاولتهم الإربهابية بالفشل ، نستعرض أبرز الجرائم التي ارتكبها المتهمون . 

 الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي لحركة حسم 

أعلنت وزارة الداخلية اليوم نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي لحركة حسم الذراع المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي.


وقال بيان وزارة الداخلية إنه استكمالا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية والدفع بعضوي الحركة (أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر) لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ السابع من يوليو لعام 2025 من مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة وتبادل إطلاق النار معهما مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط" .

تتبع تحركات

تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات أحد أبرز العناصر القائمة على المخطط المشار إليه بالخارج القيادي الإخواني الهارب "علي محمود محمد عبد الونيس" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية أبرزها القضية رقم 120 لعام 2022 جنايات عسكرية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم "ماجد عبد الرازق" واستقدام القيادي الإخواني الهارب من إحدى الدول الإفريقية.

اعترافات تفصيلية حول نشاطه داخل جماعة الإخوان الإرهابية

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة إكسترا نيوز  أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول نشاطه داخل جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته المباشرة في تنفيذ وتدبير عدد من العمليات الإرهابية، من بينها استهداف كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، وتفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب أفراد الشرطة بمدينة طنطا، فضلاً عن ضلوعه في اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي.

وكشفت الاعترافات عن تسلل المتهم عام 2016 إلى إحدى الدول المجاورة بتكليف من الإرهابي يحيى موسى، حيث تواصل مع قيادات تنظيم "مرابطون" الإرهابي، وعلى رأسهم الإرهابي المعدوم هشام عشماوي، وشارك في تدشين معسكر بإحدى دول الجوار لتدريب عناصر الحركة على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والأسلحة الثقيلة.

وأقر المتهم بقيامه خلال عام 2019، بالاشتراك مع الإرهابيين يحيى موسى ومحمد رفيق مناع وعلاء علي علي السماحي ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ودفعهم لتجهيز سيارات مفخخة، انفجرت إحداها أمام معهد الأورام.
وأضاف البيان أن المتهم اعترف بقيامه خلال عام 2025 بدفع كلٍ من الإرهابيين محمود شحتة علي الجد ومصطفى أحمد محمد عبد الوهاب، المتواجدين بالخارج، للعودة إلى البلاد وتنفيذ عمليات إرهابية، حيث تم ضبطهما مؤخرًا.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى اعتراف المتهم بتأسيسه، بالاشتراك مع عدد من قيادات حركة حسم الإرهابية مع الإرهابي رضا فهمي ويحيى موسى، منصة إعلامية تحت اسم "ميدان"، بهدف ترويج شائعات مغلوطة والتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، في محاولة لتمكين الجماعة الإرهابية من العودة إلى المشهد السياسي.

