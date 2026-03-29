وزير الخارجية اللبناني يدين الانتهاكات الإيرانية ويؤكد دعم لبنان للأشقاء العرب

شارك وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي خُصصت لبحث الاعتداءات الإيرانية على سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

وخلال مداخلته، جدّد رجي إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية التي تطال أمن الدول العربية الشقيقة وسيادتها، مؤكداً أن ما يجري "يتجاوز كل الحدود المقبولة ويستوجب الإدانة القاطعة وفقاً للمعايير والأعراف الدولية"، مشدداً على وقوف لبنان الثابت إلى جانب هذه الدول وشعوبها في مواجهة تلك الانتهاكات.

كما أعرب عن امتنانه للمواقف العربية الداعمة للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مثمّناً الجهود المستمرة التي تبذلها الدول العربية لوقف التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام كلمته، عبّر رجي عن تقديره للدعم العربي الراسخ لقرارات الحكومة اللبنانية، لا سيما تلك الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، ووضع حد لكل الأعمال العسكرية الخارجة عن إطار القانون.