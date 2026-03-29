قيادي بمستقبل وطن: الضربات الأمنية الاستباقية تؤكد يقظة الدولة وقدرتها على ردع مخططات الإرهاب

أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في تتبع وضبط العناصر الإرهابية، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي والتصدي بحسم لأي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو النيل من مقدراتها.

وأشار السلاب إلى أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن إحباط مخطط عدائي جديد لحركة «حسم» الإرهابية، وضبط وتحييد عدد من العناصر شديدة الخطورة، يعكس كفاءة عالية في الرصد والتحليل والتعامل الفوري مع التهديدات، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والتحديات الأمنية المتزايدة.

وأضاف أن استهداف المنشآت الأمنية والاقتصادية يؤكد أن هذه الجماعات لا تستهدف فقط الدولة، بل تسعى لضرب ركائز التنمية وتعطيل مسيرة البناء، وهو ما يتطلب استمرار التكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين لمواجهة هذه المخططات الخبيثة.

وشدد السلاب على أن الدولة المصرية ماضية بثبات في معركتها ضد الإرهاب، بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار الأمني يمثل حجر الأساس لأي تقدم اقتصادي أو صناعي، ويعزز مناخ الاستثمار ويؤكد ثقة الداخل والخارج في قدرة الدولة على تأمين بيئة آمنة ومستقرة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الضربات النوعية تعزز من قوة الردع، وتبعث برسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، بأن مصر قادرة على حماية شعبها ومقدراتها بكل قوة وحزم.