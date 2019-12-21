AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طفل عمره 8 سنوات ...YouTube يعلن عن الأكثر ربحا لعام 2019.. ثروته 26 مليون دولار في عام واحد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
الطفل جاون صاحب القناة
الطفل جاون صاحب القناة الأكثر ربحا على موقع يوتيوب
Advertisements
أماني إبراهيم
كشف موقع الفيديوهات يوتيوب عن القناة الأكثر ربحا لعام 2019.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإنها تعود إلى قناة "ريان وورلد" الخاصة بالطفل ريان كاجي واسمه الحقيقي جاون، والتي يتابعها 23 مليون مشترك بنسبة أرباح وصلت إلى 26 مليون دولار عام 2019 فقط.

وتصدر الطفل صاحب الثماني سنوات قائمة أصحاب الدخول المرتفعة بتحقيقه هذا المبلغ من يوتيوب، وكان قد انضم إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ رحلته بعرض هذا المحتوى منذ كان في الثالثة من عمره.

ورغم صغر سنه فإن الفضل يعود إلى والديه الذين حرصوا على تقديم هذه الحلقات للأطفال حول العالم، حيث كانوا يصورونه في البداية في حياته اليومية وهو يجرب ألعابا جديدة وتعبيراته كأنه مندهش من أمر ما.

اهتم جاون بتقديم إجابات للأسئلة التي تدور في أذهان الأطفال، ومنها حلقة بدأها جاون بسؤال للأطفال: "هل تعرفون كيف تنمو البكتريا ولماذا تطلب أمهاتنا منا غسل أيدينا قبل الأكل"، وقام جاون بحركات بسيطة وهي أنه استخدام عصا رفيعة وجمع بها بكتريا من حذاء متسخ، وأخرى من أسنان أخته، وأخرى من جهاز كمبيوتر، وأخرى من كرة يلعب بها، ثم وضعها في عينات وصورها بعد مرور وقت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الممثلة الأعلى ربحا في العالم خلال 2019

YouTube تثير قلق مستخدميها بشروط خدمة جديدة.. تفاصيل

120 خبيرا عالميا يتوصلون لسبب الموت المفاجئ للأطفال والشباب حول العالم

عارضة أزياء شهيرة تقاضي مخرجا عالميا اعتدى عليها قبل 17 عاما| تفاصيل

ترشيحاتنا

الثأر والمجد يشعلان معركة ليفربول ضد فلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية

نائب يحذر: معطرات جو سرطانية خطر جديد يهدد البيوت المصرية

طارق سليمان: الجهاز الطبي لليفربول يهيمن على محمد صلاح خلال معسكرات المنتخب

مع بداية الشتاء.. غدا أطول ليلة في عام 2019

شوقي غريب يكشف موقفه من عقوبة عمرو وردة فى المنتخب الأول.. فيديو

مغشوش وغير آمن.. الصيادلة تحذر من الدواء المباع إلكترونيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شفاف.. نيرمين ماهر تتألق فى حفل دير جيست

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019