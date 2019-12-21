طفل عمره 8 سنوات ...YouTube يعلن عن الأكثر ربحا لعام 2019.. ثروته 26 مليون دولار في عام واحد

كشف موقع الفيديوهات يوتيوب عن القناة الأكثر ربحا لعام 2019.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإنها تعود إلى قناة "ريان وورلد" الخاصة بالطفل ريان كاجي واسمه الحقيقي جاون، والتي يتابعها 23 مليون مشترك بنسبة أرباح وصلت إلى 26 مليون دولار عام 2019 فقط.





وتصدر الطفل صاحب الثماني سنوات قائمة أصحاب الدخول المرتفعة بتحقيقه هذا المبلغ من يوتيوب، وكان قد انضم إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ رحلته بعرض هذا المحتوى منذ كان في الثالثة من عمره.





ورغم صغر سنه فإن الفضل يعود إلى والديه الذين حرصوا على تقديم هذه الحلقات للأطفال حول العالم، حيث كانوا يصورونه في البداية في حياته اليومية وهو يجرب ألعابا جديدة وتعبيراته كأنه مندهش من أمر ما.





اهتم جاون بتقديم إجابات للأسئلة التي تدور في أذهان الأطفال، ومنها حلقة بدأها جاون بسؤال للأطفال: "هل تعرفون كيف تنمو البكتريا ولماذا تطلب أمهاتنا منا غسل أيدينا قبل الأكل"، وقام جاون بحركات بسيطة وهي أنه استخدام عصا رفيعة وجمع بها بكتريا من حذاء متسخ، وأخرى من أسنان أخته، وأخرى من جهاز كمبيوتر، وأخرى من كرة يلعب بها، ثم وضعها في عينات وصورها بعد مرور وقت.