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فن

ابنه دخل المجال بالواسطة.. ماجد المصري يرد على مهاجميه .. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:00 م
آيه عاطف
قال الفنان ماجد المصري، إنه لم يتوسط لأبنه للعمل في مجال الإخراج بل تركه كي يتعامل في الوسط الفني بمفرده كمخرج يعلم جيدًا خطواته.

وقال ماجد المصري، لـ كاميرا "صدى البلد": "أنا متوصتش لأحمد في اي حاجة خالص.. ونصيحتي له أن يحترم اللوكيشن ويحترم الناس كي يحترمونه ويقدرونه، وكي يستطيع أن يصنع فنًا جيدًا، الفن ليس بالزعيق وهو يعلم جيدًا كل هذا". 

بينما رفض ماجد المصري، الحديث عن الجدل الذي أثارته صوره مع طليقته منى اش اش، قائلًا :" أنا معنديش رد غير اني بتكلم في الفن".

كما ودع عام 2019، قائلًا :" في 2019 في مواقف كانت حزينة جدًا وأخذت منا ناس كثيرة، ناس قريبة لنا، وأتمنى أن تنتهي على خير ونستطيع جدميعًا ان نستقبل عام 2020 بشكل جيد".
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