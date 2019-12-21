ابنه دخل المجال بالواسطة.. ماجد المصري يرد على مهاجميه .. فيديو

قال الفنان ماجد المصري، إنه لم يتوسط لأبنه للعمل في مجال الإخراج بل تركه كي يتعامل في الوسط الفني بمفرده كمخرج يعلم جيدًا خطواته.





وقال ماجد المصري، لـ كاميرا "صدى البلد": "أنا متوصتش لأحمد في اي حاجة خالص.. ونصيحتي له أن يحترم اللوكيشن ويحترم الناس كي يحترمونه ويقدرونه، وكي يستطيع أن يصنع فنًا جيدًا، الفن ليس بالزعيق وهو يعلم جيدًا كل هذا".





بينما رفض ماجد المصري، الحديث عن الجدل الذي أثارته صوره مع طليقته منى اش اش، قائلًا :" أنا معنديش رد غير اني بتكلم في الفن".



