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توك شو

حلوة وجديدة.. ماذا فعل حماقي بعد سماعه لفكرة «راسمك في خيالي»؟ ..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:36 م
محمد حماقي
محمد حماقي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المخرج مصطفى عامر، مخرج كليب "راسمك في خيالي" للمطرب محمد حماقي، إن محمد حماقي أثناء الاقتراح عليه حول فكرة الأغنية أكد أنها «فكرة حلوة وجديدة».

وتابع مصطفى عامر خلال لقائه في برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا» أن أغنية "راسمك في خيالي" نالت اعجاب المطرب محمد حماقي بشدة، عكس ما كان متوقع أنه سيرفضها ولكنه تمسك بها وطرحها للجمهور.

وحصد الفنان محمد حماقي، 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، في 9 ديسمبر الجاري.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

كما أعرب الفنان محمد حماقي، عن سعادته بنجاح حفلته في "الميدل بيست"، مشيرا إلى أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية شيء يفوق الخيال، واصفا الحفلات التي تقام ضمن موسم الرياض، والميدل بيست بـ العالمية.

وأشار "حماقي"، خلال أحد التصريحات التليفزيونية، أن فعالية "الميدل بيست" من أكبر الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه قدم حفله اليوم مع الدي جي رهاب، مضيفا أن الثقافة الموسيقية العربية غنية جدا، ويجب الانفتاح على العالم بشكل أكبر.
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