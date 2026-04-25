خالد الغندور: الفانلة البيضة بخطين حمرأنا هفضل أحبها طول العمر

عبر الإعلامي خالد الغندور عن حبة و أنتمائه لفريق الزمالك و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:الفانلة البيضة بخطين حمر انا هفضل احبها طول العمر .

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.ي يمر بها هذا الموسم .