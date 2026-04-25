فرج عامر يلمح برحيل مدرب بيراميدز بعد مباراة الأهلي المقبلة

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بتصريحات نارية عقب مباراة الزمالك وبيراميدز، انتقد خلالها اعتراضات بيراميدز على القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن الفريق أهدر حقه بنفسه بعدما رفض الاستعانة بحكام أجانب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك أن هناك حالتين مثيرتين للجدل خلال اللقاء، الأولى تخص محمود حمدي الونش بعدما حصل على إنذار مبكر وكان يستحق بطاقة ثانية لاحقًا، والثانية مطالبة بركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد تدخل من عمر جابر داخل منطقة الجزاء.

وأضاف عامر أن بيراميدز قد يخرج من الموسم دون مكاسب، مشيرًا إلى أن المدرب كرونسلاف يورتشيتش قد يرحل بعد مواجهة الأهلي المقبلة