26 مليون دولار إيرادات.. تعرف على Rayan World القناة الأكثر ربحا في 2019

احتلت قناة "ريان وورلد" الصدارة على موقع يوتيوب كالقناة الأكثر ربحا لعام 2019، وتعود هذه القناة إلى اليوتيوبر الطفل ريان كاجي واسمه الحقيقي جاون، والتي تعد واحدة من أفضل 100 قناة يوتيوب في العالم.





ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن قناة ريان التي يتابعها 23 مليون مشترك، والتي حققت أعلى الأرباح لعام 2019 ووصلت إلى 26 مليون دولار أمريكي لعام 2019 فقط، ترجع بداية القناة إلى قبل 5 أعوام حينما بدأت والدته لوان كاجي هذه القناة وكانت تصدر مقطع فيديو جديد كل يوم، وشغفها بهذه القناة جعلها تترك عملها كمدرسة كيمياء وتتفرغ لها.





تشارك عائلة جوان بأكملها في القناة، والمكونة من الأب والأم وجوان وأخته التوأم إيما وكيت وشقيقه، ويحرص على تقديم محتوى مناسب للأطفال منذ كان عمره 3 سنوات، ذكاء والدته في تحديد المحتوى المناسب لجذب الأطفال كان واحدا من أسباب شهرة القناة وتحقيقها لنسب مشاهدات مرتفعة.









«تحدي ألعاب مفاجأة ضخمة» الفيديو الذي يحمل هذا العنوان يعد واحدا من أشهر 50 مقطع فيديو على اليوتيوب والذي حصد 1.9 مليار مشاهدة منذ نشره في نوفمبر 2019 على قناة "ريان وورلد"، أما عدد المشاهدات الإجمالية للقناة فهي أكثر من 30 مليار مشاهدة.





حقق جوان أرباح 26 مليون دولار في عام 2019، ووفقا لمجلة فوربي فقد كسب 11 مليون دولار بين عامي 2016 و2017، وقدم جوان فيديوهات تقييم للألعاب والتي تحقق ملايين المشاهدات وتؤثر على مبيعات اللعبة.





أطلقت كاجي سلسلة الالعاب تحمل اسم "ريان وورلد" في معرض ألعاب عام 2018 في نيويورك، وذلك بالتعاون مع ocketWatch و Bonkers Toys.



