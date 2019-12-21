AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

26 مليون دولار إيرادات.. تعرف على Rayan World القناة الأكثر ربحا في 2019

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:00 م
ريان وورلد
ريان وورلد
Advertisements
أماني إبراهيم
احتلت قناة "ريان وورلد" الصدارة على موقع يوتيوب كالقناة الأكثر ربحا لعام 2019، وتعود هذه القناة إلى اليوتيوبر الطفل ريان كاجي واسمه الحقيقي جاون، والتي تعد واحدة من أفضل 100 قناة يوتيوب في العالم.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن قناة ريان التي يتابعها 23 مليون مشترك، والتي حققت أعلى الأرباح لعام 2019 ووصلت إلى 26 مليون دولار أمريكي لعام 2019 فقط، ترجع بداية القناة إلى قبل 5 أعوام حينما بدأت والدته لوان كاجي هذه القناة وكانت تصدر مقطع فيديو جديد كل يوم، وشغفها بهذه القناة جعلها تترك عملها كمدرسة كيمياء وتتفرغ لها.

تشارك عائلة جوان بأكملها في القناة، والمكونة من الأب والأم وجوان وأخته التوأم إيما وكيت وشقيقه، ويحرص على تقديم محتوى مناسب للأطفال منذ كان عمره 3 سنوات، ذكاء والدته في تحديد المحتوى المناسب لجذب الأطفال كان واحدا من أسباب شهرة القناة وتحقيقها لنسب مشاهدات مرتفعة.


«تحدي ألعاب مفاجأة ضخمة» الفيديو الذي يحمل هذا العنوان يعد واحدا من أشهر 50 مقطع فيديو على اليوتيوب والذي حصد 1.9 مليار مشاهدة منذ نشره في نوفمبر 2019 على قناة "ريان وورلد"، أما عدد المشاهدات الإجمالية للقناة فهي أكثر من 30 مليار مشاهدة.

حقق جوان أرباح 26 مليون دولار في عام 2019، ووفقا لمجلة فوربي فقد كسب 11 مليون دولار بين عامي 2016 و2017، وقدم جوان فيديوهات تقييم للألعاب والتي تحقق ملايين المشاهدات وتؤثر على مبيعات اللعبة.

أطلقت كاجي سلسلة الالعاب تحمل اسم "ريان وورلد" في معرض ألعاب عام 2018 في نيويورك، وذلك بالتعاون مع ocketWatch و Bonkers Toys.

نجاح جوان لم يخلو من المشاكل، ففي 28 أغسطس 2019، تم تقديم شكوى من قبل لجنة تقصي الحقائق في الإعلان واللجنة الفيدرالية للتجارة بسبب عدم الكشف عن مقاطع الفيديو التي ترعاها بشكل صحيح، وزعمت أن منتج واحد من فيديوهات ريان هي إعلان مدفوع الأجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمان الشميطي تجتاز الـ 33.5 مليون مشاهدة بـ ما مل قلبك.. فيديو

بعد تصدره تريند يوتيوب.. هل يشتري أحمد كامل عدد مشاهدات وهمية؟

بعد 23 يوما من حذفها.. يوتيوب يعيد أغنية إنساي بنفس عدد المشاهدات.. فيديو

عارضة أزياء شهيرة تقاضي مخرجا عالميا اعتدى عليها قبل 17 عاما| تفاصيل

طفل عمره 8 سنوات ...YouTube يعلن عن الأكثر ربحا لعام 2019.. ثروته 26 مليون دولار في عام واحد

ترشيحاتنا

الحوت الأزرق.. الحقيقة الكاملة لسماع أصوات الحيتان بشواطئ مصر وليبيا والجزائر

ميدو ينعي ابن نادى الزمالك بكلمات مؤثرة

فأر صغير في العيش.. سقطات تسببت في إغلاق مطاعم شهيرة.. صور

الغضبان يكشف عن أكبر مشروع في العالم تشهده بورسعيد.. فيديو

صفعة على وجه أمريكا.. ماذا تعرف عن برج القاهرة وعلاقته بالجزائر؟

عاصفة شمسية.. هل تتعرض الأرض لثلاثة أيام مظلمة ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة أنغام منها.. معلومات لا تعرفها عن حصوات الكلى

انطلاق فعاليات حملة «نظف بلدك» بأسوان.. فيديو وصور

فلوس تفتح بيت.. أسعار إطلالات أحلام في ٢٠١٩