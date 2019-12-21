كيف تفرق بين البانيه الصالح والفاسد؟.. نصائح قبل شرائك للدجاج

تواجه الكثيرون بعض المشاكل بالمطبخ عند طهي الدجاج، فعند شراء بانيه أو أوراك أو صدور نجد بها لحوم مدممة وعند تقطيع الدجاجة بعد الطبخ يوجد دم حول العظم أو تحت لحم الصدر، وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس الارشاد البيطري بصفحتها الشخصية الاسباب والحلول للبانية المدمم عبر عدة نصائح وهي:





اولا : انتبهي من لون اللحم يكون ورديا أو أبيض:

-اختلاف اللون يرجع لدرجة السخونة لحوض السمك الخاص بالمجازر التي تصنع الدواجن وبالتالي إذا زادت اصبح اللون ابيض واذا كانت مناسبه كان اللون وردي واحيانا نجد تفاوت الوان في الطبق الواحد لان البانيه من اكثر من فرخة المهم مايكون فيه احمرار أو احتقان أو لون يميل للازرق وكمان





-خال من أي تجمعات دموية لان دا يكون معناه أن المدبوح مريض وعدم نزيفه جيدا والدم الموجود بين الخلايا يفسدها ويكون ذلك بيئة مناسبة لكل الميكروبات.





-عدم شراء الطبق به ماء بالدم ولو بسيطة لان معني ذلك أن طريقة الحفظ غير صحيحة..أو الكهرباء فصلت فترة طويله فحدث أن أن المتلج فك فترة وتم تجميده مرة ثانية بنفس الطبق.





-أن يكون الطبق نفسه نظيف وسليم ومش منتفخ لضمان أن مافيش هواء بداخله يعني فيه اوكسجين وذلك يؤثر علي لون ميوجلوبين اللحم خاصة الأحمر يغمق لونه.





-أما عن الأوراك يجب ان تكون سليمة جلدها متماسك وخالية من اي دم او اي الوان أو درنات غريبه الصدور نظيفة وغير محتقنة..

ناس كتير وتوجد خرم بداخله عضلة الصدر.





-ولأن المشتري ليس لديه القدرة علي التفريق هل هو مرض أو زنقة وكدمات الفراخ قبل الدبح جوة القفص؟ فالحل إني أضع اللحم في حلة بها ماء بارد مدة نص ساعة لو اللون اختفى تكون حالة زنقه أو كدمات قبل الدبح وفي هذه الحالة يمكن ان تستهلكها اما اذا ظل اللون .دليل علي مرض الدجاج ولا يتم استهلاكها. لأنها غير صالحة ويكون الريحة والطعم غير مستساغ.



