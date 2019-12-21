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مرأة

من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:06 م
مى عمر ودانا حمدان
مى عمر ودانا حمدان
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة.

وظهرت بها مى عمر بفستان أنيق باللون الأحمر، الذى يبرز جمال أنوثتها وارتدت فوقه كاب من الشيفون الأنيق المطرز بالورود من منطقة الرقبة.

واعتمدت فى تسريحة شعرها على الكعكة الأنيقة التى تبرز جمال إطلالتها مع وضع تاج باللون الذهبى من الأشجار كأسسوارات على شعرها، ووضعت لمسات أنيقة من الماكياج الناعم الذى يبرز جمال ملامحها.

كما ظهرت الفنانة دانا حمدان، بفستان أحمر من الساتان المفتوح الذى يبرز جمال إطلالتها وأنوثتها ، وأنتعلت معه حذاء أنيق بكعب عالى باللون الذهبى.

وتركت شعرها الأسود منسدلًا بين كتفيها، وأعتمدت فى الماكياج على اللون البنى للعيون مع أحمر شفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.
من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور
من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور
من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور
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