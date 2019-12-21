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تعليم

على مستوى الجامعات المصرية.. جنوب الوادي تفوز بالمركز الثاني في التحول الرقمي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:59 م
جنوب الوادي تفوز
جنوب الوادي تفوز بالمركز الثاني في التحول الرقمي
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يوسف رجب
أعلن الدكتور يوسف غرباوي- رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فوز الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة التحول الرقمي.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بحصول الجامعة على هذا المركز المتقدم الذي يتزامن مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وهذا ما نهجته الجامعة في سياستها نحو تقديم مختلف الخدمات لمنتسبي الجامعة و المجتمع المحيط و الاتجاه نحو نهج سياسة جامعة بلا أوراق.

و اضاف الدكتور محمد عمران- المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بأن المسابقة تضمنت سبعة معايير تقيس قدرة الجامعة على تقديم الخدمات بصورة رقمية منها بوابات الخدمة الالكترونية و نظم المعلومات الادارية و البنية التحتية التكنولوجية و التشغيل و الادارة و التدريب و الاختبارات و ميكنة المكتبات و التنافسية و القدرة المؤسسية.

و أشار عمران، إلى أن رئيس الجامعة قدم الشكر لجميع فرق العمل القائمين على تطوير الجامعة نحو التحول الرقمي والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الجامعة فى كافة المجالات.
على مستوى الجامعات المصرية.. جنوب الوادي تفوز بالمركز الثاني في التحول الرقمي
على مستوى الجامعات المصرية.. جنوب الوادي تفوز بالمركز الثاني في التحول الرقمي
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