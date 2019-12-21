غدا.. ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون 71 لرعاية المريض النفسى

أصدرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية برئاسة الدكتور احمد حسين عبد السلام بيانا لها تتقدم فيه بالشكر إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء لمبادرته بالدعوة إلى ورشة عمل غدا الأحد الساعة 11.30 صباحًا بدار الحكمة لمناقشة مقترحات تعديلات قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 والمطروحة من الحكومة على مجلس النواب، وذلك لمناقشة والاستماع لكل الآراء سواء المعارضة أو المؤيدة لهذه المقترحات قبل تقدم نقابة الأطباء برأيها الرسمي لمجلس النواب.



ودعا النقيب لحضور هذه الورشة العديد من الأطباء في مجال الطب النفسي أصحاب الآراء المختلفة ومنهم دكتور منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، دكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، دكتور خالد سعيد مندوب منظمة الصحة العالمية، دكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ودكتور أحمد عكاشة ودكتور مصطفى شاهين ودكتور طارق عكاشة ودكتور مصطفى فهمي أعضاء الجمعية، دكتور ناصر لوزا ودكتور عارف خويلد ودكتور هشام رامي الأمناء السابقين للصحة النفسية، إضافة إلى العديد من أساتذة وأخصائي الطب النفسي منهم دكتور محمود حمودة ودكتورة سعاد موسى ودكتورة هالة البرعي ودكتورة سوزان فياض ودكتور مصطفى السيد ودكتورة بسمة عبد العزيز ودكتورة شيماء عرفه ودكتور أحمد صلاح ودكتورة راجية الجيرزاوي ودكتور السيد خليل ودكتورة مها عماد من وزارة الصحة والجامعات المختلفة.



وأبدت جبهة الدفاع سابقًا اعتراضاتها على المقترحات المقدمة لتعديل القانون معتبرة إياها إنتكاسة لحقوق المريض النفسي، وتعلن الجبهة أنها حصلت على خطابين موجهين إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور احمد عكاشة من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للطب النفسي تبدي كلتيهما إعتراضاتها على التعديلات المقترحة وتؤكدا مخالفة تلك المقترحات للمعايير الدولية وأساسيات قانون الصحة النفسية، وبالأخص المقترحات الخاصة بإعطاء جلسات العلاج الكهربائي لا إراديًا بدون تقييم طبيب أخر عن الطبيب مقرر العلاج، وإعطاء تلك الجلسات بدون موافقة كتابية من المريض، والاعتراض على مسمى (جلسات تنظيم إيقاع المخ) بدلًا من (جلسات العلاج الكهربائي) حيث أنها تؤدي إلى عدم معرفة المريض بطبيعة العلاج، وأيضًا الإعتراض على حذف ممثل لمتلقي الخدمة من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية إضافة إلى الإعتراض على تضمين ترخيص العلاج النفسي بمقترح الإضافة إلى القانون.



وأكدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية على الحق في مناقشة مقترح القانون من جميع الجهات المعنية قبل إقراره و ستسعى جاهدة إلى ذلك.