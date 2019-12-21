البنك المركزي: 3.7 تريليون جنيه حجم أصول البنوك بالعملة المحلية في سبتمبر الماضي

ارتفع صافي الأصول المحلية للبنوك بالعملة المحلية لـ 3.7 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في أغسطس السابق له بفارق 100 مليار جنيه وقارنة بـ 3.54 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام بزيادة بلغت 160 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الإئتمان المحلي وصلت لـ 4.03 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.95 تريليون جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.



ووصلت حجم الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لـ 550.6 مليار جنيه مقابل 561.354 مليار جنيه في أغسكس الماضي مقارنة بـ 571.3 مليار جنيه في يوليو 2019.



وسجل حجم الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه في أغسطس لالماضي مقابل 2.2512 تريليون جنيه في يوليو 2019.

