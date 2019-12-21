لو نسي يغسل أسنانه.. تعرف على أعراض الزهايمر عند كبار السن

كشف الدكتور سمير نجم، استشاري الصحة النفسية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن أعراض الزهايمر عند كبار السن.





أعراض الزهايمر:





- ضعف الذاكرة بما يؤثر على أداء الأعمال اليومية الروتينية.





- صعوبة القيام بالمهام الوظيفية.





- ظهور مشكلات لغوية في استخدام الكلمات والألفاظ.





- عدم الإلمام بالزمان والمكان والأشخاص.





- ضعف القدرة على التمييز والحكم على الأشياء بصورة سليمة.





- تغيير عام في المزاج والتصرفات.





- فقدان روح المبادرة في أى شيء.





- نسيان كيفية تأدية الأعمال اليومية "إعداد الطعام، ترتيب المنزل، غسيل الأسنان، ارتداء الملابس".





- حدوث مشاكل في الرؤية خاصة في تحديد الأبعاد.





-تشويش وارتباك في الأفكار.





- لامبالاة وفتور في المشاعر.





- قلق مستمر.





- اكتئاب.





- عدوانية.





- الشك في كل من حوله.





- صعوبة في البلع.



