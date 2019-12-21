AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أردوغان يعلم جيدًا قوة رد مصر وما فعله المصريون بأجداده.. شاهد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:04 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن مصر منعت الهجرة غير الشرعية لأوروبا منذ عام 2016.

وأضاف، أن الديكتاتور أردوغان يهدد أوروبا بمحاولة إحتلال الأراضى الليبية، مضيفا:"الرئيس التركي يحاول إرسال قوات لغزو الاراضى الليبية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الرئيس السيسى وجه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والإستعداد القتالى".

وأشار موسى إلى أن الرئيس التركي يعلم حجم وقوة رد مصر، كما يعلم ما الذى فعله المصريون فى أجداده.

وأوضح موسى:"الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الأطماع الخارجية ضد مصر".

ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالاعتداء علينا.

ونوّه بأن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الأعداء، مضيفاً: "القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث الأسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يطالب مصر وقبرص واليونان باتخاذ إجراءات ضد اتفاق السراج وأردوغان

شلحوه.. أحمد موسى: الفلسطينيون أحرقوا صور أردوغان في قطاع غزة

أحمد موسى: أردوغان يدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا ..شاهد

أحمد موسى: السيسي يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالاعتداء عليها

أحمد موسى: القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بـ أحدث الأسلحة

أحمد موسى: أردوغان يهدد أوروبا بمحاولة احتلال الأراضي الليبية.. فيديو

ترشيحاتنا

نجوم الفن والإعلام يعزّون مرتضى منصور في وفاة شقيقته | صور

شاهد .. فرصة محمد صلاح المهدرة أمام فلامنجو البرازيلي

لاعبو الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان إداري الفريق

هياكل عظمية على الطريق.. أول قرار من النيابة بعد العثور على جثتين في الاسكندرية

بشرى لـ جماهير الاهلي.. اِعرف موعد عودة نجم الاحمر المصاب بالرباط الصليبي

من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور