أحمد موسى: أردوغان يعلم جيدًا قوة رد مصر وما فعله المصريون بأجداده.. شاهد

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن مصر منعت الهجرة غير الشرعية لأوروبا منذ عام 2016.





وأضاف، أن الديكتاتور أردوغان يهدد أوروبا بمحاولة إحتلال الأراضى الليبية، مضيفا:"الرئيس التركي يحاول إرسال قوات لغزو الاراضى الليبية.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الرئيس السيسى وجه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والإستعداد القتالى".





وأشار موسى إلى أن الرئيس التركي يعلم حجم وقوة رد مصر، كما يعلم ما الذى فعله المصريون فى أجداده.





وأوضح موسى:"الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الأطماع الخارجية ضد مصر".





ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالاعتداء علينا.



