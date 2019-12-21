معبر رفح مش سايب.. أحمد موسى يستعرض جرائم حركة حماس فى مصر عام 2011.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حركة حماس إرهابية، وليس لها أمان مثل الإخوان، مضيفا أن علاقة حركة حماس لم تنقطع مع تنظيم الإخوان على خلاف ما أعلنوا.



وتابع "موسى"، خلال إستعراضه لجرائم حركة حماس ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية هو من أنشأ حركة حماس، وكان هدفهم إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أن حركة حماس تحصل على تقدير ضعيف في المقاومة، وامتياز في الإرهاب.



ونوه بأن حركة حماس عقب استلامها السلطة في 2007 قاموا بعمليات سحل وتعذيب للفلسطينيين، معقبا: "رموا 600 واحد من فوق أسطح المنازل"، مشددا على ضرورة الانتباه من حركة حماس، قائلا: "خدوا بالكم من حماس".



وأشار إلى أن معبر رفح "مش سايب"، وما حدث في الماضي لن يتكرر، منوها بأن جميع قيادات حماس متواجدون في قطر وتركيا وماليزيا.



وعن القمة الإسلامية في ماليزيا، عقب الإعلامي أحمد موسى: "جمعوا كل رموز الإرهاب في العالم، وحضره الإرهابي محمد الحسن ولد الددو وهو مفتي تنظيم القاعدة وحرض من قبل ضد الرئيس السيسي".