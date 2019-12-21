AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى:الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الأطماع الخارجية ضد مصر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:56 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الديكتاتور أردوغان يهدد أوربا بمحاولة إحتلال الأراضى الليبية، مضيفا:"الرئيس التركي يحاول إرسال قوات لغزو الاراضى الليبية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الرئيس السيسى وجه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والإستعداد القتالى".

وأوضح موسى:"الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الاطماع الخارجية ضد مصر".

ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالإعتداء علينا.

ونوه إلى أن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الإعداء، مضيفا:"القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث الأسلحة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

Advertisements

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يطلب الانتهاء من المشروعات الجديدة للكهرباء ورفع كفاءة القائمة

بعد تغريدة ليدي جاجا بـ قلة الاستحمام.. اِعرف أضرار عدم النظافة

للسعوديين..وظائف جديدة بوزارة البيئة والزراعة.. اعرف موعد التقديم

فضيحة.. حكم درجة أولى يعتدي بالضرب على مصور بدوري الكرة النسائية.. فيديو

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

ليفربول يفشل في الوصول إلى شباك فلامنجو بالشوط الأول .. وتألق لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور