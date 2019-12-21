أحمد موسى:الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الأطماع الخارجية ضد مصر

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الديكتاتور أردوغان يهدد أوربا بمحاولة إحتلال الأراضى الليبية، مضيفا:"الرئيس التركي يحاول إرسال قوات لغزو الاراضى الليبية.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الرئيس السيسى وجه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والإستعداد القتالى".



وأوضح موسى:"الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الاطماع الخارجية ضد مصر".



ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالإعتداء علينا.



ونوه إلى أن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الإعداء، مضيفا:"القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث الأسلحة.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.



