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ناجي شهود: القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تتخذ قراراتها وفقا لرؤيتها ومصالحها في المنطقة.

وأضاف "شهود" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المياه الإقليمية تمثل حقوقا لمصر ولا تفريط فيها، مشيرا إلى أن الديكتاتور أردوغان يجند جماعة الإخوان الإرهابية لخدمة مصالحه.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يحدث بالتفصيل والمعلومات الدقيقة بالبحر المتوسط.
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