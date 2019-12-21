السراج عميل تركيا.. أحمد موسى: الرئيس السيسي مقاتل شرس ضد أعداء الوطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن يجب أن يدرك أنه في موقف الحفاظ على وطنه، و"مينفعش يجري ورا أعداء وطنه".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإخوان المتواجدين في قطر وتركيا وماليزيا، خونة ويريدون تحطيم الجيش المصري، كما أنهم يدعمون أردوغان على حساب مصر.



وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن أردوغان يعلم جيدا ماذا فعل المصريون في أجداده، لافتا إلى أنه قد نرى قوات تركية في ليبيا، معقبا: "السراج عميل رسمي للأتراك، ومن يتحكم في ليبيا أردوغان، الذى أصبح خطرا على العالم، وقد يكون التخلص منه على يد جيشه".



ونوه موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاتل شرس ضد أعداء الوطن، موضحا أن مصر تمتلك القوة والقدرة والرجال.



وإختتم قائلا: "مش محتاجين حاجة من حد، مصر مبتهزرش مع أي حد يحاول يعتدي على أمننا"، مشيدًا باجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس القوات البحرية.



