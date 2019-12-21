أحمد موسى: السراج عميل رسمى خادم للديكتاتور أردوغان.. شاهد

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن مصر منعت الهجرة غير الشرعية لأوروبا منذ عام 2016.





وأضاف، أن الديكتاتور أردوغان يهدد أوروبا بمحاولة احتلال الأراضى الليبية، مضيفًا: "الرئيس التركي يحاول إرسال قوات لغزو الأراضى الليبية.





وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسى وجّه بمواصلة رفع القدرة على التدريب والإستعداد القتالى".





وأشار "موسى" إلى أن الرئيس التركي يعلم حجم وقوة الرد من مصر، كما يعلم ما الذى فعله المصريين فى أجداده.





وأوضح موسى: "الرئيس السيسى أكد على التصدى لكل الأطماع الخارجية ضد مصر، متابعًا: "السراج عميل رسمى خادم للديكتاتور أردوغان".





ولفت الإعلامى أحمد موسى إلى أن الرئيس يحافظ على ثروات مصر ولن يسمح لأحد بالاعتداء علينا.



