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توك شو

محمد صبحى يكشف تأثير مسلسل سنبل على الشباب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:57 ص
الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى
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توك شو
قال الفنان محمد صبحى، إنه قدم مسرحية بمدينة سنبل، تدعو الشباب إلى التوجه للصحراء، وإقامة المشاريع، والعيش بها، في محاولة للهروب من ازدحام المدن.

وأضاف محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه قام بعمله المسرحي بمدينة سنبل بـ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى بعد عرض مسلسل سنبل بعد المليون.

وأشار محمد صبحى، إلى أن الدولة قامت بدعوى حقيقية للشباب لكي تتمدد أفقيا وليس رأسيا بعمل مشاريع فى الصحراء.

وأكد صبحي أن الدولة قامت باتخاذ قرار بإتاحة الأراضى الصحراوية لإقامة مشاريع بها، وأعطت الشباب 5 أفدنة وبيت بالصحراء من تحقيق ذلك.

وأوضح محمد صبحى، أنه يقوم بعرض مسرحيات تناقش المشكلات المجتمعية وتسلط الضوء على الأشياء التي تحتاج توضيح للجمهور.
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