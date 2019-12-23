تأسيس مقر لـ القيادة العسكرية الخليجية المشتركة.. السعودية: نسعى لجمع شمل دول المنطقة

وزير الخارجية السعودي :

*المملكة حريصة على العمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة





الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

*القيادة العسكرية الموحدة منظومة مهمة في تعزيز التعاون و التكامل الدفاعي *انجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك بفضل حكومة المملكة





يظل القوة العربية المشتركة حلم يراود الجميع فقد جاء توقيع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، اليوم ، اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي ، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي جزءا من هذا الحلم.





وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) في دولة الكويت عام 2013، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بمملكة البحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي.





وبهذه المناسبة، نوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحد لمجلس التعاون، والتي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.





من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكر الأمانة العامة وامتنانها لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، من اهتمام ورعاية للأمانة العامة، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها التي تتخذ من الرياض مقرا لها.





وقال الأمين العام: "إن التسهيلات والدعم الذي تلقاه الأمانة العامة ومنسوبيها من الكفاءات الخليجية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الخارجية وأمانة مدينة الرياض كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة العامة ومهامها، مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والنجاحات التي حققتها في مختلف المجالات".



