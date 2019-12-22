النيابة ترسل مضبوطات شركة إنتاج فني بالطالبية للمساعدات الفنية بالداخلية.. اعرف السبب

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في إنشاء شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص وإدارة موقع تسهيل التواصل المباشر بين المستخدمين على الهاتف المحمول بدون ترخيص.



وقررت النيابة إرسال المضبوطات المتضمنة أجهزة لاب توب وأجهزة راوتر وهواتف محمولة إلي إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص محتواها.



وكشفت التحقيقات أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص بمنطقة الطالبية متخذًا من الشركة ستارًا لإدارة موقع لأحد البرامج على الإنترنت يتيح لمستخدميه سهولة التواصل على الهواء مباشرة (LIVE) نظير مبالغ مالية تحول على أرصدة بنكية من حصيلة إعلانات الموقع بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها فى حضور مالكها تم ضبط 3 وحدات معالجة مركزية محمل عليها برنامج فوتوشوب وتحتوى على البيانات الخاصة بالمتعاملين مع الموقع وجهازي لاب توب محمل عليهما برامج فوتوشوب ومحادثات على أحد تطبيقات التليفون المحمول والبرنامج القائمين على إدارته وصور المستخدمين وبياناتهم وجهازي راوتر لرفع المحتوى الإلكتروني على شبكة الإنترنت.



و تم ضبط 2 بانر مدون عليهم اسم التطبيق واسم شركة الإنتاج غير المرخصة وحامل وميكروفون وهاتفين محمول بداخلهما الخط الخاص بالمحادثات محمل عليهما التطبيق الإلكتروني.



و تمثلت مخالفات الشركة في إنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص، عدم الحصول على رخصة مصنفات من الجهات المعنية، استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح، استخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة، رفع محتوى إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون تصريح من الجهات المختصة وإدارة وكالة لموقع إلكتروني داخل البلاد وعدم مراعاة الخصوصية والآداب العامة للمستخدمين

