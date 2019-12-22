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أخبار العالم

تم استهدافه بطائرة مسيرة .. مقتل زعيم تنظيم إرهابي في سوريا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:45 م
صورة متداولة لزعيم
صورة متداولة لزعيم التنظيم الإرهابي
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وكالات
قتل أبو خديجة الأردني قائد التنظيم المتطرف "حراس الدين" باستخدام طائرة مسيرة "درون" تابعة لقوات التحالف الدولي في بلدة ترمانين بريف إدلب.

وكتب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تغريدة على «تويتر» أن "مقتل أبو خديجة الأردني قائد حراس الدين خلال غارة بطائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف الدولي على بلدة ترمانين في ريف إدلب".

وقال عبد الغني في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الشبكة علمت عبر ناشطيها داخل إدلب أن الاستهداف تم صباح اليوم وبشكل شخصي لأبو خديجة.

تم تأسيس تنظيم "حراس الدين" في فبراير 2018 بعد أن تفكك الفرع الأصلي لتنظيم القاعدة في سوريا، وهو يُسترشد بعدة شخصيات رئيسية، بمن فيهم القائد الأكبر خالد العاروري (الملقب بأبو القاسم الأردني) وأعضاء مجلس الشورى سمير حجازي (الملقب بأبو همام الشامي أو فاروق السوري)، وسامي العريدي (الملقب بأبو محمود الشامي)، وبلال خريسات (الملقب بأبو خديجة الأردني) وفرج أحمد النعنع وأبو عبد الكريم المصري، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن ثلاثة قياديين تابعين لتنظيم القاعدة في سوريا.
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