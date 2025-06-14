غدا على إذاعة القاهرة الكبرى.. «أغاني منسية» يسلط الضوء على مطربي الأغنية الواحدة

يذيع برنامج «أغاني منسية» على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2، حلقة خاصة غدًا الأحد 15 يونيو 2025، في تمام الخامسة وعشر دقائق مساءً، تحت عنوان «مطربو الأغنية الواحدة».

أوضحت الكاتبة الصحفية سحر الجمل، مقدمة ومعدة البرنامج، أن الحلقة القادمة تُعد “الجزء الأول” من سلسلة تتناول ظاهرة “مطرب الأغنية الواحدة”.

وقالت إن الحلقة ستطرح فكرة مختلفة عن الحلقات السابقة، حيث تكشف عن عدد كبير من المطربين والمطربات الذين قدموا أغنية واحدة اشتهروا بها، ثم غابوا عن الساحة لأسباب مختلفة، سواء بسبب التمثيل أو الاعتزال النهائي.

وأضافت أن بعض هؤلاء المطربين يمتلكون رصيدًا من الأغاني، لكن الجمهور لا يعرفهم إلا من خلال عمل واحد فقط لاقى شهرة واسعة.

تشمل الحلقة إذاعة مجموعة من الأغاني، منها:

«الحلو في الفارندة» غناء ماري عز الدين، كلمات فتحي قورة، ألحان إبراهيم حسين، وهي الأغنية التي قدمتها المطربة في فيلم «لحن الوفاء» بمساعدة الفنان عبد الحليم حافظ.

كما تُذاع أغنية «شك حلو عليّ» غناء أحمد سامي، كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان عبد العظيم محمد.

ومن الثلاثي المرح، تُعرض أغنية «يا صبح يسعد صباحك يجعل صباحك سعيد»، كلمات فايز جعفر، وألحان وتوزيع مدحت عاصم.

وتشمل الحلقة أيضًا:

«لا يا حلو لا» غناء محمد مرعي، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان كمال الطويل.

«شيء من بعيد ناداني» غناء ليلى جمال، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان محمد الموجي، وهي الأغنية التي أعاد الفنان محمد منير غناءها وتوزيعها، ويكشف البرنامج لأول مرة سرًا خاصًا متعلقًا بهذه الإعادة.

كما يذيع البرنامج أغنية «اضحك اضحك» للمطرب السوري محمد ضياء الدين، وهي من ألحانه وكلمات جمال الهاشمي، وحققت شهرة له داخل مصر.

وتعرض الحلقة تسجيلًا نادرًا للمطربة درية أحمد، والدة الفنانة سهير رمزي، وهي تغني «على يا على يا بتاع الزيت»، كلمات أحمد منصور، وألحان حسن أبو زيد.

ويُختتم الجزء الأول من الحلقة بمنولوج «عيب اعمل معروف» للمطربة ثريا حلمي، التي اشتهرت به في ستينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن برنامج «أغاني منسية»، يذاع يوم الأحد من كل أسبوع، الساعة 5 و10 دقائق مساءً، على إذاعة القاهرة الكبرى، والهندسة الإذاعية: غادة جمال الدين، تتر البرنامج بصوت الفنانة سهير المرشدي، الموسيقى: محمد ترك.