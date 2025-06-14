قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق المجال الجوي الأردني أمام حركة الملاحة المدنية | تفاصيل
كأس العالم للأندية| بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا على إذاعة القاهرة الكبرى.. «أغاني منسية» يسلط الضوء على مطربي الأغنية الواحدة

الكاتبة الصحفية سحر الجمل
الكاتبة الصحفية سحر الجمل

يذيع برنامج «أغاني منسية» على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2، حلقة خاصة غدًا الأحد 15 يونيو 2025، في تمام الخامسة وعشر دقائق مساءً، تحت عنوان «مطربو الأغنية الواحدة».

أوضحت الكاتبة الصحفية سحر الجمل، مقدمة ومعدة البرنامج، أن الحلقة القادمة تُعد “الجزء الأول” من سلسلة تتناول ظاهرة “مطرب الأغنية الواحدة”.

وقالت إن الحلقة ستطرح فكرة مختلفة عن الحلقات السابقة، حيث تكشف عن عدد كبير من المطربين والمطربات الذين قدموا أغنية واحدة اشتهروا بها، ثم غابوا عن الساحة لأسباب مختلفة، سواء بسبب التمثيل أو الاعتزال النهائي.

وأضافت أن بعض هؤلاء المطربين يمتلكون رصيدًا من الأغاني، لكن الجمهور لا يعرفهم إلا من خلال عمل واحد فقط لاقى شهرة واسعة.

تشمل الحلقة إذاعة مجموعة من الأغاني، منها:

«الحلو في الفارندة» غناء ماري عز الدين، كلمات فتحي قورة، ألحان إبراهيم حسين، وهي الأغنية التي قدمتها المطربة في فيلم «لحن الوفاء» بمساعدة الفنان عبد الحليم حافظ.

كما تُذاع أغنية «شك حلو عليّ» غناء أحمد سامي، كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان عبد العظيم محمد.

ومن الثلاثي المرح، تُعرض أغنية «يا صبح يسعد صباحك يجعل صباحك سعيد»، كلمات فايز جعفر، وألحان وتوزيع مدحت عاصم.

وتشمل الحلقة أيضًا:

«لا يا حلو لا» غناء محمد مرعي، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان كمال الطويل.

«شيء من بعيد ناداني» غناء ليلى جمال، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان محمد الموجي، وهي الأغنية التي أعاد الفنان محمد منير غناءها وتوزيعها، ويكشف البرنامج لأول مرة سرًا خاصًا متعلقًا بهذه الإعادة.

كما يذيع البرنامج أغنية «اضحك اضحك» للمطرب السوري محمد ضياء الدين، وهي من ألحانه وكلمات جمال الهاشمي، وحققت شهرة له داخل مصر.

وتعرض الحلقة تسجيلًا نادرًا للمطربة درية أحمد، والدة الفنانة سهير رمزي، وهي تغني «على يا على يا بتاع الزيت»، كلمات أحمد منصور، وألحان حسن أبو زيد.

ويُختتم الجزء الأول من الحلقة بمنولوج «عيب اعمل معروف» للمطربة ثريا حلمي، التي اشتهرت به في ستينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن برنامج «أغاني منسية»، يذاع يوم الأحد من كل أسبوع، الساعة 5 و10 دقائق مساءً، على إذاعة القاهرة الكبرى، والهندسة الإذاعية: غادة جمال الدين، تتر البرنامج بصوت الفنانة سهير المرشدي، الموسيقى: محمد ترك.

إذاعة القاهرة الكبرى أغاني منسيه سهير المرشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

المدمرة البريطانية في بحر عُمان

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد