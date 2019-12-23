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اقتصاد

اختتام أعمال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الـ 56

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
المجموعة الاقتصادية
المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا
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وكالات
طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، بوضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة.

ودعت المجموعة في ختام أعمالها الـ 56، التي انطلقت أمس في أبوجا بنيجيريا، إلى تمتيع قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بتفويض هجومي، كما أقرت خطة عمل تمتد لخمس سنوات بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأفاد رئيس الإيكواس، جان- كلود كاسي برو أن "المؤتمر اعتمد خطة عمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة، واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها، مضيفًا أنه سيتم تمويل هذه الميزانية، من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز عتاد الدول الأعضاء، ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة.
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