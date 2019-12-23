اختتام أعمال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الـ 56

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، بوضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة.





ودعت المجموعة في ختام أعمالها الـ 56، التي انطلقت أمس في أبوجا بنيجيريا، إلى تمتيع قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بتفويض هجومي، كما أقرت خطة عمل تمتد لخمس سنوات بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهاب في المنطقة.



