نفسي في غرفة تسترنى آخر أيامى .. رسالة عجوز لأصحاب القلوب الرحيمة

ناشدت الحاجه سكينة المرسى سليمان ، البالغة من العمر 67 عاما ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها، حيث إنها تعيش وحيدة، وتتمنى أن يكون لها حجرة تعيش بها، ومصدر رزق يساعد في علاجها.



وتقول فى رسالتها : أنا من المنصورة، ولكنى أتيت منذ صغرى إلى الجيزة أعمل خادمة في المنازل، توفيت عائلتى شخصا بعد شخص، أعيش في الحياة وحيدة دون سند يعولنى في هذه السن، والعمل أصبح يرهقنى لكبر سني، والأمراض سيطرت على جسدى، مصدر رزقى الوحيد هو شغلى كخادمة، ولكنى لا أستطيع العمل مثل السابق، والحياة تزداد معى سوءا يوما بعد يوم..

نفسى في مكان أعيش فيه حتى لو أوضة وحمام، وأتعالج عشان أقدر أشتغل، وأعول نفسى .



ووضع موقع صدى البلد رقم هاتف السيدة للتواصل وفق طلبها ٠١٢٢٩٠٠٩٠٣٥



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