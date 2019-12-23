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رياضة

نجم الزمالك عن انتقال كهربا للأهلي: لاعب غير ملتزم ومشاكله كتير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
كهربا
كهربا
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عمر سلامة
علق نجم نادى الزمالك السابق محمد حلمى على انتقال كهربا للنادى الأهلى و سلوكه أثناء فترة تولى حلمى مسؤولية المدير الفنى للقلعة البيضاء فى وقت سابق,

وقال حلمى فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت إن كهربا لاعب غير ملتزم و مشاكله كثيرة و يريد دائمًا أن يصبح في مكانه بمفرده"

وأضاف: "فى أحد المباريات قلت لـ كهربا إذا التزمت بتعليمات سوف أشركك فقال لى نعم سأنفذ كل التعليمات ولكن مع بداية المباراة و مرور الدقائق بدأ يخرج عن السياق الفني الذي وضعته له فتم تغييره".

وأكمل: "ومن أسوأ مشاكل كهربا هى الغضب و العصبية أثناء التغيير فهو يريد دائمًا ألا يخرج من الملعب وعند استبداله يفتعل العديد من المشاكل التى تؤثر على استقرار الفريق".
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