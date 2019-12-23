نجم الزمالك عن انتقال كهربا للأهلي: لاعب غير ملتزم ومشاكله كتير

علق نجم نادى الزمالك السابق محمد حلمى على انتقال كهربا للنادى الأهلى و سلوكه أثناء فترة تولى حلمى مسؤولية المدير الفنى للقلعة البيضاء فى وقت سابق,
وقال حلمى فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت إن كهربا لاعب غير ملتزم و مشاكله كثيرة و يريد دائمًا أن يصبح في مكانه بمفرده"
وأضاف: "فى أحد المباريات قلت لـ كهربا إذا التزمت بتعليمات سوف أشركك فقال لى نعم سأنفذ كل التعليمات ولكن مع بداية المباراة و مرور الدقائق بدأ يخرج عن السياق الفني الذي وضعته له فتم تغييره".
وأكمل: "ومن أسوأ مشاكل كهربا هى الغضب و العصبية أثناء التغيير فهو يريد دائمًا ألا يخرج من الملعب وعند استبداله يفتعل العديد من المشاكل التى تؤثر على استقرار الفريق".
وقال حلمى فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت إن كهربا لاعب غير ملتزم و مشاكله كثيرة و يريد دائمًا أن يصبح في مكانه بمفرده"
وأضاف: "فى أحد المباريات قلت لـ كهربا إذا التزمت بتعليمات سوف أشركك فقال لى نعم سأنفذ كل التعليمات ولكن مع بداية المباراة و مرور الدقائق بدأ يخرج عن السياق الفني الذي وضعته له فتم تغييره".
وأكمل: "ومن أسوأ مشاكل كهربا هى الغضب و العصبية أثناء التغيير فهو يريد دائمًا ألا يخرج من الملعب وعند استبداله يفتعل العديد من المشاكل التى تؤثر على استقرار الفريق".