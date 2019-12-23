إحراج النجوم.. عمرو دياب يزعج عمرو مصطفى في السعودية.. ومكالمة مسربة تحرج شريف منير

يتعرض الفنانون إلى العديد من المواقف المحرجة سواء كانت مع معجبيهم أو مع زملائهم، وهو الأمر الذى قد يترك ذكرى سلبية أو يتسبب فى خلاف حاد بين الفنانين ولعل كان آخرهم إحراج عمرو دياب للملحن عمرو مصطفى فى حفل ختام مهرجان الميدل بيست فى السعودية.



نرصد بعض المواقف المحرجة التى تعرض لها الفنانون سواء كان مع معجبيهم أو مع زملائهم:



عمرو دياب وعمرو مصطفى:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى الحفل الختامى لمهرجان الميدل بيست، الذى أقيم أمس في السعودية.



وكشف الفيديو عن إحراج الملحن عمرو مصطفى من جانب عمرو دياب، والذى نادى عليه ليغني معه أغنية "برج الحوت" كونه ملحنها ولكن بعد مقطع واحد من الأغنية قال له عمرو دياب "أنت متغنيش خليك فى التلحين".



واعتبر المتابعون أن ما فعله عمرو دياب نوعا من الإحراج لعمرو مصطفى خاصة أن الأخير يعكف على غناء ألبوم جديد له.



محمد سامى وزوجته مى عمر:

وتعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج بسبب زوجها المخرج محمد سامي خلال تواجدهما في إحدى المناسبات الفنية معًا.



وداس المخرج محمد سامى، على الفستان الذى كانت ترتديه مى عمر، وهو ما أعاق تحركها على السجادة الحمراء، وتدخل كثيرون لتنبيهه إلا أنه لم يدرِ إلا بعد أن قامت مي عمر بالتحدث إليه.



واستطاعت مى عمر، أن تحتوى الموقف بضحكاتها، واعتبرته أمرا طبيعيا، وقد يحدث فى كثير من المناسبات.



محمد رمضان وماجد المصرى:

وقع الفنان ماجد المصري في موقف محرج خلال حضوره مهرجان القنوات الفضائية، حيث رفض التسجيل مع القنوات والصحافة إلا بشرط أن يكون التسجيل مجمع مع كل كاميرات القنوات والصحف.



وفوجئ المصري قبل أن يسجل بعدما وافقوا على طلبه، بدخول الفنان محمد رمضان القاعة، فانسحبت القنوات من أمامه للتسجيل مع الفنان محمد رمضان في مشهد سبب له إحراج شديد.



شريف منير:

وسبق للفنان شريف منير أن تعرض لما هو أغرب، إذ فوجيء بتسريب مكالمة له مع معجب، كان يرغب في مزاولة مهنة التمثيل، وظل يتصل بمنير أملًا في الحصول على مساعدته، وأمام إلحاح المعجب هاتفه الفنان وظل يتحدث معه في أمور فنية وشخصية، ليفاجأ الأخير بانتشار المكالمة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



عمرو دياب ومعجب:

وانتشر عبر "السوشيال ميديا" فيديو للفنان عمرو دياب، وهو يهاجم أحد حضور حفله، بعد أن ألح عليه الأخير في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.



وقال "دياب" لطالب الأغنية: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".