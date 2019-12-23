الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. زعيم الثغر يحاول تعطيل قطار المارد الأحمر في الدوري

يستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة:



من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين المارد الأحمر وزعيم الثغر، في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُنقل عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.



الأهلي ضد الاتحاد السكندري



ويدخل الأهلي، المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 7 مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن.



ويتطلع الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثامن على التوالي، من أجل تأمين صدارة الدوري والحفاظ على حظوظه بالتتويج باللقب في ظل تعثر أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز.



وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي للمارد الأحمر وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



في المقابل، يتطلع الاتحاد السكندري لتحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، حيث يحظى بمساندة فرق القمة هذا الأسبوع أملًا في إنهاء مسيرة انتصاراته وخطف صدارة الدوري المصري.



ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 7 جولات، متفوقًا على الاتحاد السكندري الوصيف بفارق نقطة واحدة والذي خاض 9 جولات.