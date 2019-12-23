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فن

بعد أيام قليلة من طرحه .. Star Wars: Episode IX يتصدر الـ بوكس أوفيس .. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
Star Wars: Episode
Star Wars: Episode IX
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية " البوكس اوفيس"، بعد مرور يومين على طرحه محققًا لهذا الاسبوع 38 مليون دولار أمريكي.

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker هو الجزء التاسع واحدث جزء من سلسلة أفلام ستار ترك على سينما لايف وتبدأ حيث تستمر رحلة (ري) بين المجرات.

ويحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.

الفيلم من تأليف جورج لوكاس ومن إخراج جيه جيه أبرامز، ويشارك في بطولته ديزي ريدلي، جون بويجا، كاري فيشر،مارك هاميل وادم دريفير.
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