وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات

أعلن وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن تلقيه دعوة من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم (فيفا وكاف) للمشاركة بمباراة استعراضية لأساطير العالم.



وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي "تويتر": "بإذن الله إلى مصر الحبيبة، للمشاركة في مباراة الأساطير، في سفح الأهرامات وأبو الهول بدعوة من (فيفا وكاف)، والمشاركة في حفل أفضل لاعب في إفريقيا".



وأضاف: "بالتوفيق لمحمد صلاح وطارق حامد".



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



أما قائمة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لمسابقات الأندية لعام 2019 الجاري، فشهدت تواجد طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، حيث سيواجه الجزائري يوسف البلايلي، والتونسي أنيس البدري.



ومن المقرر، أن تقام مباراة ودية تحت سفح الأهرامات يوم 6 يناير المقبل بحضور أساطير كرة القدم العالمية، قبل إقامة حفل حوائز الكاف والني من المقرر إقامتها في اليوم التالي 7 يناير بفندق الباتروس سيتاديل سهل حشيش، بالغردقة.

بإذن الله الى مصر الحبيبه للمشاركة في مباراة الاساطير في سفح الاهرامات وأبو الهول بدعوه من @FIFAcom و @CAF_Online والمشاركه في حفل افضل لاعب في أفريقيا ..بالتوفيق لـ #محمد_صلاح @mosalah و #طارق_حامد @TarrekHameed

🇪🇬👍🙏🏻 pic.twitter.com/o1tZrJzh5K — Wael Gomaa (@WaelGomaa) December 23, 2019