محافظ أسيوط يلتقي قيادات التربية والتعليم بالمحافظة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيده قادرة على خلق جيل جديد لقيادة مستقبل الوطن وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.





جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع قيادات التربية والتعليم بقاعة تنمية القدرات الملحقة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام ومحمد عبدالمحسن مدير عام جهاز الخدمات، ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني، وهويدا الطماوي مدير عام التعليم الخاص بالمديرية ونقيب المعلمين، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.





وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام المتابعة الميدانية بالإدارات والاهتمام بإزالة ما يتم رصده من مشكلات أو مخالفات خلال متابعة العمل، لافتًا إلى ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية وغيرها لاكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليهم وتكريم المتفوقين منهم مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به المعلم ومشاركته في الارتقاء بالعملية التعليمية موجهًا التحية والشكر والتقدير للمعلم بجميع ربوع المحافظة وحثهم على مواصلة العمل والجهد في تعليم الطلاب وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم، وذلك ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع يخدمون وطنهم في مختلف المجالات معلنًا استمرار زياراته وجولاته المفاجئة على المدارس، للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم هذه الخدمة التربوية والتعليمية بالقرى والنجوع مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع على أن تكون الإجتماعات بقيادات التعليم دورية لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع المهم.





كما استمع المحافظ لعدد من الطلبات والمقترحات من مديرى الإدارات والمدارس موجهًا بوضع حلول عاجلة لها والأخذ في الاعتبار للأفكار والمقترحات لتنفيذها طبقًا للإمكانات المتاحة.





فيما استعرض صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انجازات وأعمال مديرية التربية والتعليم وقطاعاتها المختلفة خلال الفترة الماضية مشيدًا باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بقطاع التعليم وما قدمه منذ وصوله إلى أرض المحافظة وتوليه مهام عمله مضيفًا إن أسماء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم كمرحلة أولى وصل في عدد من الإدارات التعليمية على أن يتم توزيعهم على الأماكن التي بها عجز شديد، لافتًا إلى انتظار وصول باقي الأسماء لتوزيعها تباعًا مشددًا على الالتزام بالقرارات والضوابط المنظمة سواء في عمليات توزيع المعلمين الجدد أو الندب لأعمال الملاحظة أو التقدير أو إعلان النتائج.