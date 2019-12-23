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برلمان

مجلس النواب يحيل إلى الحكومة 76 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
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أ ش أ


أحال مجلس النواب إلى الحكومة 76 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمنت التقارير التي استعرضها مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم /الاثنين/ اقتراحا بشأن سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح واعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام لقرى أولاد مسعود، السلام أولاد جبريل، الشماسة، ساحل العميد، العميد بمحافظة مطروح.

كما تضمنت اقتراحا بشأن إنشاء بيارة ورافع صرف صحي بقرية منشية البدراوي – بهوت – مركز نبروه – محافظة الدقهلية وإقامة محطات رفع صرف صحي لقرى مجلس قروي برطباط – مركز مغاغة – محافظة المنيا بشأن إنشاء محطة رئيسية لمياه الشرب بمدينة القرين – مركز أبوكبير – محافظة الشرقية وتهالك شبكات التليفونات المحمولة – محافظة سوهاج وتأسيس شركة وكيان لتجميع الورش الصغيرة لصنع الذهب.

واشتملت الاقتراحات كذلك على إنشاء مكتب تموين بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية وإقامة منافذ للتموين أو مجمعات استهلاكية بمدينة القاهرة الجديدة وخاصة التجمعات (الأول – والثالث – والقطامية) بمحافظة القاهرة وتقنين وتجهيز أسواق متعددة (اليوم الواحد) بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية وإدخال خدمة الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز الزقازيق- محافظة الشرقية وتخصيص قطعة أرض لصالح جمعية السلام الخيرية لإقامة مستشفى خيري عليها بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية وتوفير التجهيزات الطبية لمبنى طب الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزي – محافظة الشرقية.

وبشأن سوء الأوضاع داخل قسم الكلى بمستشفى أدفو العام والنقص الشديد في الأطباء والمستلزمات الطبية – محافظة أسوان .. تضمنت الاقتراحات على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في خلال (48) ساعة وتسهيل الإجراءات المطلوبة من المرضى والموافقة على وضع خاتم شعار للتأمين الصحي بمركز الفشن – محافظة بنى سويف ونقل السوق العشوائي في مدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية إلى قطعة الأرض الفضاء المعروفة باسم أرض عرفة وإنشاء كوبري علوي أعلى السكة الحديد يربط بين مدينة طما وساحل طما – محافظة سوهاج.

كما اشتملت الاقتراحات على إنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج القديمة وعزبة النخل – محافظة القاهرة وإحلال وتجديد مسجد زاوية محطة السكة الحديد مركز سمالوط – محافظة المنيا واستكمال مشروعات إحلال وتجديد معظم مدارس مركز طما – محافظة سوهاج وإدراج مدرسة السلام الإعدادية المشتركة بقرية السلام مجلس قروي شوشة – مركز سمالوط محافظة المنيا في خطة 2019/ 2020 وإعادة معاش الأرامل والمطلقات التي تم حذفهما خلال الفترة الأخيرة ومعاملة الأقزام معاملة المعاقين فى جميع الحقوق والواجبات وإنشاء منطقة تأمينات ومعاشات بمدينة أبوحماد – محافظة الشرقية وإنشاء وحدة شئون اجتماعية بقرية الرياض – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.
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