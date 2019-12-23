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تناولي ثمرة جزر وشاهدي ماذا يحدث لشعرك؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:47 م
تناولي ثمرة جزر وشاهدي
تناولي ثمرة جزر وشاهدي ماذا يحدث لشعرك؟
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حياة عبد العزيز
تحتوي ثمرة الجزر الواحدة على الكثير من الفوائد الغذائية على صحة الشعر، فهي تساعد على التخلص من الشعر التالف بسهولة، وتمنع جفاف فروة الرأس، فتعرف على فوائده الصحية وفقًا لموقع "stylesatlife".

نمو الشعر

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة، والفيتامينات التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية، ويحفز من نمو الشعر، ولاسيما البصيلات القصيرة تحت الجلد، كما أنه يعمل على تغذية خلايا الشعر.

منع التساقط
تناول الجزر باستمرار يساعد على تغذية وتقوية ألياف الشعر والجذور، كما انه يمنع تساقط الشعر فهو يحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم.

يحسن فروة الرأس
يساعد الجزر على تحسين فروة الرأس، لاحتوائه على خصائص للبكتيريا ومضادة للفطريات، والتي تكافح الالتهابات الفطرية على فروة الرأس، كما انها تساعد على تحفيز انتاج الزيوت الطبيعية، ومعالجة فروة الرأس الجافة.
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