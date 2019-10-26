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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

على الريق.. ماذا يفعل الجزر لمريض السكر؟

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يجهل البعض أهمية تناول الجزر بصفة مستمرة لما يحتويه على فوائد لا تحصى لجسم الإنسان، لذلك نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد ، فوائد تناول الجزر وخاصة على الريق.

1-يساعد على إنقاص الوزن
٢-مفيد لمرضى القلب
٣-لمريض السكر عند تناوله الجزر يساعد على ضبط نسبه الانسولين.
٤-يحافظ على النظر ويقوي
٥- يقي من السرطان
٦-يكافح الشيخوخة
٧-يقول جهاز المناعة
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