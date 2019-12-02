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غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:50 م
أطعمة صحية للعيون
أطعمة صحية للعيون
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رشا عوني
الجزر بيقوي النظر.. مقولة شهيرة معروفة عن فوائد الجزر لـ صحة العيون، إلا أن هناك العديد من الأكلات والأطعمة المفيدة لصحة العيون وتقوية النظر للكبار والصغار.

إليك أبرز الأطعمة المفيدة لصحة العيون، والتي يجب إدراجها ضمن الغذائي اليومي للكبار والأطفال، ونصح موقع foodprevent بهذه الأطعمة:

1- السبانخ
يحتوي السبانخ وغيرها من الخضراوات الداكنة الورقية مثل على مضادات الأكسدة المخزنة التي تحمي شبكية العين من الضوء الضار.

2- الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر ليس مجرد خضراوات تجعل حلقك يحترق، بل يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين C ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومضاد قوي للأكسدة.

3- اللوز
حبات اللوز مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والبوتاسيوم والكربوهيدرات والألياف والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامينات ب، وكل هذه الأشياء تساهم في الصحة العامة للجسم.

4- السمك
وهو غني كميات وفيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتقوي النظر وتحافظ على صحة العين، وعادة ما ينصح الأطباء بتناول الأسماك 3 مرات أسبوعيًا.

5- البيض
تناول بيضة واحدة مسلوقة يوميًا يمنحك البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم - كل هذا شيء رائع للعيون الصحية والقوية.
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